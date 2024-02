Griezmann quer fazer 'o possível' para participar dos Jogos de Paris-2024

"Terei uma conversa com a diretoria no momento certo para saber se me liberam", declarou Griezmann sobre a posição do Atlético de Madrid. O torneio olímpico não faz parte das datas Fifa, em que os jogadores devem ser disponibilizados às seleções pelos seus clubes.

"Conheço meu corpo, temos fisioterapeutas de alto nível, então não há problema", disse ele sobre a carga de partidas.

O jogador 'colchonero' poderá jogar ao lado do capitão francês Kylian Mbappé, que também manifestou o desejo de participar dos Jogos.

Outros grandes nomes poderiam participar deste torneio, que não costuma ser valorizado pelas grandes estrelas: o técnico argentino Javier Mascherano abriu as portas para Lionel Messi, tricampeão mundial na Copa do Catar-2022, e que fez parte da 'Albiceleste' campeã olímpica de 2008.

A seleção francesa conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, ao derrotar o Brasil por 2 a 0 na final.