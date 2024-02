Empresa lança programa de visitas incomum a mina desativada no Panamá

A filial no Panamá da empresa canadense First Quantum Minerals lançou, nesta terça-feira (20), um programa incomum de visitas à maior mina a céu aberto da América Central, que encerrou suas operações por decisão judicial.

O programa foi anunciado quatro dias depois de nove ONGs denunciarem "graves descumprimentos" do governo panamenho no processo de fechamento da mina Cobre Panamá após a Suprema Corte do país declarar em novembro o contrato de concessão inconstitucional.

Qualquer panamenho adulto - ou estrangeiro residente - poderá visitar a mina, localizada em uma área remota da costa caribenha e que deixou de funcionar após a decisão judicial e protestos nas ruas contra a mesma, acusada de prejudicar o meio ambiente.