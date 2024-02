Crianças ucranianas repatriadas da Rússia são recebidas com emoção na fronteira

Onze crianças ucranianas levadas para a Rússia e os territórios ocupados durante a guerra foram recebidas com emoção por parentes nesta terça-feira (20), após cruzarem a fronteira procedentes de Belarus.

Esse é o quarto e mais numeroso grupo de menores repatriados graças à mediação do Catar, disse à AFP na fronteira o mediador ucraniano, Dmitro Lubinets.

Familiares aguardaram por mais de seis horas em um posto fronteiriço usado com fins humanitários para abraçar as crianças. "Estou feliz, é isso", disse Oleksandr, o mais velho do grupo de menores, cujas idades variavam de 2 a 16 anos.