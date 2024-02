Comunicado do Business Wire :Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TÓQUIO: 6981) (ISIN: JP3914400001), líder na fabricação de componentes passivos, expandiu sua linha de capacitores de chip cerâmico monolítico (MLCC) de alta classificação Q. Projetado para aplicações de módulos de alta frequência, como aqueles utilizados em infraestrutura de comunicação celular, a série GJM022 expande o menor capacitor de alta classificação Q do mundo com uma tensão nominal de 100 V. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240219744663/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine [Murata Manufacturing Co., Ltd.] MLCC GJM022 100V series (Photo: Business Wire)

A fim de facilitar a comunicação 5G de alta velocidade, os projetistas devem incorporar diversas saídas de alta frequência junto com os amplificadores de potência necessários. Este aumento na contagem de componentes enfatizou a necessidade da modularização dos circuitos de comunicação sem fio. A Murata desenvolveu a série GJM022 em resposta à crescente necessidade de capacitores compactos, mas de alto desempenho. A Murata utilizou tecnologias de última geração na formação de camada fina e laminação de alta precisão para criar um capacitor avançado e miniaturizado que não compromete o desempenho, exibindo o desempenho excepcional de alta classificação Q e baixa perda, necessários em aplicações mais recentes . Com um tamanho de 0,4 x 0,2 mm LW, o novo GJM022 permite que os engenheiros eletrônicos superem as limitações da embalagem, enquanto mantêm o desempenho ideal. A garantia de alta temperatura auxilia ainda mais com esta iniciativa, ao oferecer aos projetos maior liberdade de posicionamento. Isto permite uma operação confiável a longo prazo, mesmo próximo a componentes quentes que irradiam calor, como semicondutores de potência. O GJM022 é a escolha ideal para uma ampla gama de aplicações, como correspondência de impedância e aplicações de corte DC em módulos RF para estações base. Em tais implementações, o alto valor Q e a baixa resistência em série equivalente (ESR) contribuem para melhorar a eficiência do amplificador de potência e reduzir o consumo de energia. "O 5G representa uma melhoria significativa de desempenho referente às gerações anteriores de comunicações celulares, mas para que os engenheiros aproveitem esta tecnologia promissora em seus projetos, precisam do suporte de componentes passivos de alta qualidade", disse Nakagawa Hidetoshi, Diretor Geral da Murata. "Com a série GJM022/100V ouvimos as demandas técnicas do mercado e as satisfazemos de frente." Amostras de engenharia estão disponíveis com o GJM022/100V atualmente em produção limitada. O produto irá passar para produção com estoque total em fevereiro de 2024.

