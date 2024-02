Comunicado do Business Wire :Hai Robotics

A Skechers USA, uma das principais empresas globais de calçados e vestuário, recorre à Hai Robotics ("Hai"), uma das principais fornecedoras globais de Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (ASRS), ao lançar seu novo centro de distribuição na cidade de Minato, Tóquio, Japão. Usando o sistema automatizado de mercadorias para pessoas da Hai, a Skechers está maximizando a eficiência operacional do armazém, a velocidade de atendimento e a precisão dos pedidos. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240220067515/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Hai Robotics Autonomous Case-handling Mobile Robot (ACR), one of 69 that pick and transport containers to fulfill orders within Skechers' distribution center. (Photo: Business Wire)

A solução da Hai foi escolhida por sua capacidade de condensar o armazenamento - minimizando o espaço necessário - e se adaptar facilmente às mudanças na demanda, resolver problemas de escassez de mão de obra e apoiar o crescimento dos negócios a longo prazo. Com o apoio da empresa de consultoria em manuseio de materiais MHE Solutions, Inc., a Skechers construiu suas novas instalações para acompanhar o rápido crescimento da demanda no mercado japonês e para avançar nas operações que, historicamente, dependiam de tarefas manuais trabalhosas. Os processos de separação manual eram o padrão para atender aos pedidos, mas a escassez de pessoal e a crescente variedade de SKUs contribuíram para os altos custos operacionais com eficiência e velocidade limitadas de separação de saída. Depois de avaliar vários fornecedores de automação, a Skechers acabou determinando que o HaiPick System da Hai Robotics era a solução ideal para o atendimento automatizado confiável e eficaz de pedidos. O HaiPick System é denso, adaptável às mudanças na demanda dos consumidores e facilmente expansível à medida que as operações crescem. Ele se integrou perfeitamente a outras tecnologias nas instalações para ajudar a Skechers a responder rapidamente aos pedidos dos clientes. O sistema também aumentou a produtividade dos funcionários e, ao mesmo tempo, reduziu a demanda física sobre a equipe, ajudando a aliviar as interrupções causadas pela falta de mão de obra. Dentro das instalações da Skechers, o sistema HaiPick ocupa 139.705 pés quadrados e é operado por 69 robôs móveis de manuseio autônomo de caixas (ACRs) HaiPick, que são integrados ao sistema de gerenciamento de armazém (WMS) nativo da nuvem da Manhattan Associates. Os ACRs são equipamentos altos e altamente inteligentes que navegam de forma autônoma pelos corredores estreitos de um ASRS construído com praticamente qualquer estante ou prateleira padrão do setor, com alcance vertical de até 32 pés. Os robôs retiram os contêineres das prateleiras - transportando até 8 contêineres por vez para obter o máximo de eficiência no agrupamento de pedidos - e os entregam às estações de trabalho operadas por humanos.. O HaiPick System da Skechers contém 8 estações de trabalho ergonômicas onde os operadores recebem instruções claras em uma tela sobre o produto e a quantidade a ser coletada para atender a um pedido. O produto é então escaneado e o sistema confirma a precisão do pedido antes que o operador possa prosseguir para o pedido seguinte. O sistema HaiPick é uma parte vital do sucesso operacional da nova instalação de distribuição da Skechers, ajudando a Skechers a manter o alto nível de serviço e satisfação que seus clientes desfrutam à medida que continuam a crescer.

"Todos os projetos de automação têm seus desafios, mas a equipe da Hai tem sido uma parceira muito boa em manter uma atitude positiva e positiva e permanecer comprometida em fazer a coisa certa para o cliente, entregando seu projeto", disse Sophie Houtmeyers, vice-presidente de Operações de Distribuição da Skechers, e Michael Pitt, da MHE Solutions. "O sistema Hai ACR facilitou a aplicação criativa para maximizar a utilização do espaço físico do depósito e do espaço de armazenamento vertical de difícil acesso em um projeto de depósito japonês desafiador causado por códigos de incêndio rigorosos. Além disso, proporcionou ganhos de produtividade que são fundamentais para o crescimento da Skechers no mercado japonês." "Estamos honrados em ajudar a Skechers a elevar as operações em suas novas instalações e ser uma peça fundamental na capacidade da instalação de chegar rapidamente aos seus clientes", disse Brian Reinhart, diretor de Receita da Hai Robotics U.S.A. "Somos gratos pela confiança que a MHE e a Skechers depositaram em nós e estamos entusiasmados com o sucesso visto até agora. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com a MHE Solutions e a Skechers para apoiar ainda mais sua jornada de automação de armazém e ajudá-los a ir além de suas metas de eficiência operacional." Sobre a Hai RoboticsA Hai Robotics é uma fornecedora líder global de sistemas automatizados de armazenamento e recuperação (ASRS), comprometida em elevar o acesso mundial ao estoque por meio de automação de armazém inteligente, rápida e eficiente, mais acessível a todas as instalações.

Seus equipamentos premiados acionam ASRS altamente flexíveis construídos com estantes padrão e praticamente qualquer contêiner. As soluções da Hai Robotics maximizam o armazenamento vertical em até mais de 32 pés, reduzem a área ocupada pelo armazenamento em até 75%, aumentam os ganhos de eficiência do fluxo de trabalho em até 4 vezes e melhoram a precisão da seleção de pedidos em mais de 99,9%. Fundada em 2016, a Hai Robotics tem a confiança de mais de 1.100 projetos em mais de 40 países e conta com o suporte de 8 escritórios em todo o mundo. Para obter mais informações, acesse HaiRobotics.com .