Chanceler Mauro Vieira acusa colega israelense de dar declarações 'mentirosas' e 'revoltantes'

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acusou, nesta terça-feira (20), seu colega israelense, Israel Katz, de dar declarações "mentirosas" e "revoltantes" em meio à crise diplomática entre os dois país pelos comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Gaza.

"As manifestações do titular da chancelaria do governo (do primeiro-ministro Benjamin) Netanyahu de ontem e hoje (segunda e terça-feira) são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Uma Chancelaria dirigir-se dessa forma a um Chefe de Estado de um país amigo, o Presidente Lula, é algo insólito e revoltante", disse Vieira no Rio de Janeiro, onde prepara a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, na quarta e quinta-feira.