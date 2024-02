Catar afirma que reféns retidos em Gaza receberam medicamentos

Os medicamentos enviados à Faixa de Gaza no âmbito de um acordo negociado por Catar e França chegaram aos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino Hamas, anunciou nesta terça-feira (20) a chancelaria catari.

O Catar "recebeu confirmação do Movimento de Resistência Islâmico (Hamas) sobre o recebimento de um carregamento de medicamentos e o início de sua distribuição entre os reféns", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Um "carregamento de medicamentos e ajuda humanitária para os civis" de Gaza entrou no território "em troca da entrega dos medicamentos necessários para os reféns", afirmou Majed al-Ansari à agência de notícias oficial do Catar (QNA).