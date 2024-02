Agricultores da Índia rejeitam proposta do governo e continuam protestos por preço mínimo

Os agricultores indianos rejeitaram a proposta do governo para um contrato de cinco anos com preços garantidos para cinco produtos, incluindo leguminosas, milho e algodão. Os produtores protestam desde a semana passada exigindo uma lei que garanta preços mínimos para 23 cultivos, a fim de estabilizar seus rendimentos.

A proposta feita no domingo, 18, "não está no interesse dos agricultores", disse Jagjit Singh Dallewal, um dos líderes do protesto, à agência Press Trust of India.

Ele acrescentou que os manifestantes vão retomar, na quarta-feira, 21, sua marcha para Nova Délhi.