Napoli demite Walter Mazzarri 2 dias antes de receber Barça na Champions

O Napoli, atual campeão italiano, demitiu o técnico Walter Mazzarri nesta segunda-feira (19), dois dias antes de receber o Barcelona pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, confirmou o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis.

Mazzarri, que assumiu a equipe em novembro no lugar do francês Rudi Garcia, será substituído por Francesco Calzona, que foi auxiliar técnico no Napoli entre 2015 e 2018 e em 2021/2022, e que comanda a seleção da Eslováquia desde 2022.

"Agradeço a Walter Mazzarri, amigo da família De Laurentiis e do Napoli, por ter apoiado a equipe em um momento complicado", escreveu Aurelio de Laurentiis em sua conta no X (antigo Twitter).