Ministro Mauro Vieira convoca embaixador de Israel em meio a crise diplomática (oficial)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, convocou, nesta segunda-feira (19), o embaixador israelense em Brasília e chamou de volta para consultas o embaixador do Brasil em Tel Aviv, em meio à crise diplomática que surgiu após as declarações do presidente Lula sobre o conflito em Gaza.

A decisão do governo responde à "gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel", que declarou o presidente Lula persona non grata por comparar a guerra contra o Hamas em Gaza com o Holocausto, informou o Itamaraty em nota.