Liu Liange, ex-presidente do Banco da China, é indiciado por suborno

A Promotoria chinesa informou nesta segunda-feira, 19, que o ex-presidente do Banco da China Liu Liange foi indiciado por suborno. É mais um dos vários funcionários de empresas e do governo que foram atingidos pela campanha anticorrupção do líder chinês Xi Jinping. Liu Liange é acusado de tirar vantagem dos seus cargos no Banco da China e anteriormente como presidente do Banco de Exportação e Importação da China, afirmou a Procuradoria Popular Suprema num comunicado publicado nas redes sociais.

Ele foi acusado de ajudar outras pessoas com empréstimos e nomeações de pessoal em troca de propriedades e dinheiro, e de fazer empréstimos em violação aos regulamentos, causando perdas significativas, disse a agência oficial de notícias Xinhua. As acusações contra Liu, que está sob investigação há mais de 10 meses, foram apresentadas na cidade de Jinan, na província de Shandong, no leste da China.

O Banco da China, de propriedade estatal, é um dos "Quatro Grandes" bancos do país e tem uma importante presença no exterior.