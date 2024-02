Lavrov critica EUA ao iniciar giro pela América Latina em Cuba

O chanceler russo, Serguei Lavrov, criticou, nesta segunda-feira (19), em Havana, a "hegemonia" e o "domínio" que os Estados Unidos e outras nações do Ocidente tentam impor na ordem internacional, ao iniciar um giro pela América Latina, incluindo visitas ao Brasil e à Venezuela.

"Os meios aos quais os representantes americanos e de outros países ocidentais recorrem com este fim não incluem a diplomacia, mas sim a chantagem, os ultimatos, as ameaças, o uso da força militar bruta e das sanções", disse o chefe da diplomacia russo ao se reunir com o homólogo cubano, Bruno Rodríguez.

Cuba "conhece de primeira mão o que é uma pressão ilegal, um embargo total, que os Estados Unidos defendem sozinhos como um curso de ação legítimo", acrescentou, de acordo com o seu discurso publicado em russo no site da chancelaria em Moscou.