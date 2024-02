Junta governante da Guiné dissolve governo

O chefe da junta no poder na Guiné anunciou, nesta segunda-feira (19), por decreto a dissolução do governo em exercício desde julho de 2022, segundo um vídeo divulgado na página da presidência no Facebook.

"O governo está dissolvido" e a "gestão dos assuntos correntes será garantida pelos diretores de gabinete, os secretários gerais e adjuntos até a instalação do novo governo", disse o porta-voz da junta, o general Amara Camara.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Camara não explicou as razões da medida, nem informou sobre a data em que será anunciado o novo governo.