Inter está 'entre os quatro ou cinco melhores da Europa', diz Simeone

"A maneira como jogaram a Champions na temporada passada, como competiram com o City [na final]", acrescentou o argentino, afirmando que a Inter é uma equipe que "joga simples, e às vezes as coisas simples são as que funcionam melhor".

Simeone considerou que o Atlético está preparado para enfrentar os 'nerazzurri', atuais líderes do Campeonato Italiano, porque "enfrentamos o Real Madrid, que é um adversário importantíssimo, à altura da Inter".

O treinador lembrou os duelos contra o time merengue na semifinal da Supercopa da Espanha e nas oitavas de final da Copa do Rei, que foram decididos na prorrogação.

"Precisamos jogar com a intensidade dos jogos da Copa do Rei, com a intensidade que tivemos contra o Las Palmas [vitória por 5 a 0 no último sábado]. Vamos enfrentar um adversário que está em um grande momento, que pode atacar por qualquer lado".

O capitão do Atlético, Koke, ressaltou que a maior virtude da Inter "é o trabalho em equipe, além das individualidades. Eles têm um time bem preparado".

Simeone também elogiou o trabalho do técnico Simone Inzaghi, de quem foi companheiro de time quando foi jogador da Lazio.

"Conversávamos muito sobre futebol, dava para ver que ele tinha fome de futebol, ficou claro que seria técnico e amanhã vamos nos ver de novo", disse Simeone.