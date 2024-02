Governo e oposição espanhola ainda sem acordo sobre bloqueio judicial

Representantes do governo espanhol e da oposição realizaram, nesta segunda-feira (19), uma segunda reunião em Bruxelas para discutir a renovação do Conselho Geral do Poder Judiciário (CGPJ), e na falta de acordo voltarão a reunir-se em março.

Participaram pelo governo espanhol o ministro da Justiça, Félix Bolaños, e pela oposição o vice-secretário-geral do Partido Popular (PP, direita), Esteban González Pons, com a mediação do comissário europeu da Justiça, Didier Reynders.

"É uma boa notícia que continuemos nos vendo, que continuemos conversando, negociando e avançando. Neste sentido, decidimos retornar a Bruxelas, para nos encontrarmos novamente com o comissário Reynders, na primeira quinzena de março", embora a data precisa ainda não esteja definida, disse Bolaños.