Ataque houthi contra navio cargueiro obriga tripulação a abandonar embarcação no Mar Vermelho

Um ataque míssil dos rebeldes houthis no Iêmen contra um navio com bandeira de Belize forçou a tripulação a abandonar a embarcação no domingo, 18. O navio viajava pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho e o Golfo de Áden.

A tripulação relatou ter sofrido danos após "uma explosão nas proximidades do navio", informou o centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido. "As autoridades militares relatam que a tripulação abandonou o navio", disse o UKMTO, esclarecendo que a tripulação permaneceu em segurança.

O general Yahya Saree, dos rebeldes houthis, emitiu um comunicado reivindicando o ataque, dizendo que a embarcação "agora corre o risco de afundar". "O navio sofreu danos catastróficos e parou completamente", disse Saree. "Durante a operação, garantimos que a tripulação do navio saísse com segurança."