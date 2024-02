Após título da CAN, Emerse Faé é efetivado na Costa do Marfim

Emerse Faé, campeão da Copa Africana de Nações (CAN), foi confirmado como técnico da seleção da Costa do Marfim nesta segunda-feira (19) pelo presidente da federação de futebol do país, Idriss Diallo.

"Emerse era até o momento treinador interino e acaba de ser efetivado", anunciou Diallo no evento de apresentação do troféu da CAN a um patrocinador em Abidjan.

"É um contrato de dois anos, até a Copa do Mundo de 2026, renovável", confirmou o dirigente à AFP.