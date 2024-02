United vence Luton e mantém sequência de vitórias no Inglês

Os 'Red Devils', que ocupam a sexta posição, se colocam a três pontos do Tottenham (5º), que no sábado foi derrotado em casa pelo Wolverhampton (1 a 2).

Por sua vez, o Luton está em 17º e tenta se manter acima da zona de rebaixamento, que começa no Everton (18º), um ponto abaixo.

No Kenilworth Road, o Manchester United abriu o placar no primeiro minuto depois de um erro do jamaicano Amari'i Bell, que entregou a bola para o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund, que não perdoou tocando na saída do goleiro Thomas Kaminski (1').

Pouco depois, Hojlund ampliou desviando de peito um chute do argentino Alejandro Garnacho (7').

Mas o time da casa conseguiu diminuir em sete minutos com o atacante Carlton Morris, de cabeça, após um chute de Tahith Chong mal afastado pela defesa (14'). Os três gols em menos de 15 minutos trouxeram a expectativa de um grande espetáculo, mas o placar não se mexeu até o apito final.

Horas antes, o Brighton (7º) goleou o lanterna Sheffield United por 5 a 0, com dois gols de Simon Adingra, campeão da Copa Africana de Nações pela Costa do Marfim.

A 25ª rodada termina nesta segunda-feira, com o duelo entre Everton e Crystal Palace.