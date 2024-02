Ucrânia investiga suposta execução de prisioneiros de guerra

A conta DeepState nesse aplicativo, considerada próxima ao Exército ucraniano, havia informado mais cedo que as forças russas executaram seis militares ucranianos, incluindo dois feridos, em uma posição ao sul de Avdiivka na quinta-feira.

"A execução a tiros de prisioneiros de guerra ucranianos em Avdiivka e Vesele: uma investigação foi iniciada", afirmou o escritório do procurador-geral da Ucrânia no Telegram.

A procuradoria ucraniana anunciou neste domingo (18) que abriu uma investigação sobre a suposta execução a tiros por militares russos de oito prisioneiros de guerra no leste do país, em especial perto de Avdiivka, um dia após a retirada das forças de Kiev dessa cidade.

As autoridades não fizeram comentários sobre esses relatos.

"As Forças Armadas estão verificando as circunstâncias da morte de um grupo de militares ucranianos capturados ao deixarem a posição de Zenit na periferia sul de Avdiivka", disse Dmytro Lykhoviy, porta-voz militar ucraniano da área, na televisão, na noite deste domingo.

O Exército ucraniano acusou a Rússia, neste domingo de manhã, de ter baleado e matado dois prisioneiros de guerra ucranianos no leste do país.

Também divulgou um vídeo curto em preto e branco filmado por um drone, no qual um militar atira em dois soldados que estão perto dele, na mesma trincheira, sem oferecer resistência.

A AFP não pôde verificar a autenticidade nem o local onde o vídeo foi filmado.

As autoridades militares ucranianas não especificaram exatamente onde ocorreu o incidente, indicaram apenas a área de atuação do Exército de Khortytsia, que abrange as províncias de Kharkiv, Luhansk e parte de Donetsk.