Província afegã proíbe seus funcionários de fotografar 'seres vivos'

Em carta dirigida aos funcionários civis e militares, o departamento provincial do Interior recomendou "abster-se de fazer fotografias de seres vivos em suas reuniões informais e formais, pois isso faz mais mal do que bem".

As autoridades da província afegã de Kandahar, berço dos talibãs, ordenaram a seus funcionários neste domingo (18) não fazer fotos nem vídeos de "seres vivos".

Imagens de humanos e animais são proibidas em geral na arte islâmica, pois muitos muçulmanos têm aversão às imagens de seres vivos.

Um porta-voz do governador de Kandahar disse à AFP que a carta era autêntica e que as recomendações eram apenas para os funcionários provinciais.

"Não está relacionado com o público em geral e os meios de comunicação independentes", acrescentou Mahmoud Azzam.

Imagens de seres vivos em fotos e vídeos eram proibidas durante o governo talibã anterior, entre 1996 e 2001.

Muitos meios de comunicação se abstêm de fazer imagens da população e de animais desde que os talibãs retornaram ao poder há dois anos.

Contudo, as dependências governamentais oficiais distribuem e compartilham com frequência imagens de altos funcionários em reuniões com dignitários estrangeiros.