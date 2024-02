Lula chama ações de Israel em Gaza de genocídio e compara ao Holocausto

"Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual o tamanho da consciência política dessa gente e qual o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na Faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio", declarou o presidente brasileiro.

O petista criticou o corte de financiamento da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para refugiados palestinos por países desenvolvidos depois de acusações israelenses de que a organização tinha integrantes do Hamas infiltrados. Em seguida, falou em genocídio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou as ações de Israel na Faixa de Gaza como genocídio e chacina. Lula comparou a situação ao extermínio de judeus pela Alemanha nazista de Adolf Hitler em entrevista a jornalistas neste domingo (18). Lula falou à imprensa em Adis Abeba, capital da Etiópia, antes de embarcar de volta para o Brasil.

"Se teve algum erro nessa situação, apure-se quem errou, mas não suspenda a ajuda humanitária", disse o petista.

A situação humanitária em território palestino se deteriorou nos últimos meses por causa dos ataques que Israel tem feito a Gaza sob o argumento de que é necessário derrotar o Hamas. No fim do ano passado, o grupo extremista islâmico realizou atentados contra cidades israelenses. Lula já disse publicamente que considera a reação desproporcional.

"O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", declarou Lula.

A comparação com a política de extermínio de judeus capitaneada por Hitler é forte porque Israel é um Estado que foi fundado por judeus com o apoio das potências que derrotaram a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista na Segunda Guerra Mundial. O território, antes, era habitado por palestinos. Daí as tensões que duram até hoje.

Antes de ir para a Etiópia, onde participou de atividades da União Africana e teve uma série de reuniões bilaterais, Lula passou pelo Egito. Lá, teve reunião com o presidente do país e foi à sede da Liga Árabe. Além disso, já em solo etíope, ele se encontrou com o primeiro-ministro da Autoridade Palestina, Mohammad Shtayyeh.

A situação humanitária em Gaza foi um dos principais assuntos discutidos pelo presidente brasileiro na viagem. Lula e seu grupo político são historicamente simpáticos à causa palestina.