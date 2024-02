'Declaração inadequada', diz presidente da Comissão de Relações Exteriores sobre fala de Lula

"Independentemente da consequência diplomática, isso obviamente vai depender do posicionamento da embaixada, do próprio embaixador de reafirmar ou não essas posições do presidente, fato é que uma declaração que se mostrou inadequada. Mais uma", declarou o deputado ao Broadcast Político .

Lula deu a declaração na Etiópia antes de embarcar de volta para o Brasil. Horas depois, o primeiro-ministro Israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu à fala do petista e disse que convocaria o embaixador brasileiro no país para uma reprimenda.

"Esperamos que no próximo pronunciamento ele Lula conserte esse equívoco", disse ele. De acordo com o deputado, há consequências "já relevantes" da fala do presidente. Barbosa citou "repulsa" do povo israelense. "É uma fala desconexa com a realidade nossa e obviamente também não é o pensamento do parlamento", declarou o deputado.

As comissões da Câmara ainda não foram instaladas neste ano. Quando voltarem a funcionar, Paulo Alexandre Barbosa deverá ser substituído por um novo presidente ainda a ser eleito pela Comissão de Relações Exteriores. Ele chegou ao cargo em 2023, e os chefes dos colegiados costumam ficar um ano no posto.