OpenAI é avaliada em US$ 80 bilhões, diz imprensa

A start-up americana OpenAI alcançou um acordo com investidores que a avaliou em pelo menos 80 bilhões de dólares (397,7 bilhões de reais), segundo o jornal The New York Times, em um ano repleto de acontecimentos para o criador do ChatGPT.

A transação confidencial, não confirmada pela OpenAI, significa que o valor dessa empresa líder em inteligência artificial (IA) quase triplicou em menos de 10 meses, de acordo com fontes do jornal americano citadas na reportagem publicada na sexta-feira.

O acordo, indica o texto, exige que a empresa sediada em San Francisco, Califórnia, venda ações existentes para investidores, liderados pela Thrive Capital.