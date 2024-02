Leverkusen vence Heidenheim e segue firme na liderança do Alemão

Com mais dificuldades do que o previsto, mas cumprindo sua missão, o Bayer Leverkusen venceu o Heidenheim por 2 a 1 neste sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, para seguir firme na ponta da tabela.

Com o resultado, o Leverkusen abre uma vantagem provisória de oito pontos sobre o vice-líder Bayern de Munique, que joga no domingo contra o Bochum.

Contra o Heidenheim, que não perdia há oito jogos, o Bayer Leverkusen foi pressionado durante todo o segundo tempo.