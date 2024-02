Coreia do Sul demite o técnico Jürgen Klinsmann

A Federação de Futebol da Coreia do Sul (KFA) anunciou a demissão do técnico alemão Jürgen Klinsmann, uma semana após a eliminação do país nas semifinais da Copa Asiática para a Jordânia.

"A KFA decidiu mudar o técnico da seleção após uma revisão profunda", afirmou o presidente da entidade, Chung Mong-gyu.

Em um comunicado duro, o dirigente afirma que Klinsmann "não demonstrou a capacidade de gestão e liderança esperadas de um técnico em áreas que vão da tática e gestão pessoal até a atitude de trabalho".