Alexei Navalni, principal opositor de Putin na Rússia, morre na prisão

O líder da oposição russa Alexei Navalni morreu na prisão nesta sexta-feira, 16, segundo informações de agências de notícias. Navalni estava preso em uma colônia penal em Kharp, no Ártico russo, e pouco se sabia sobre o seu exato estado de saúde.

O governo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que não tem nenhuma informação sobre o motivo da morte de Navalni. O opositor foi detido pelas forças de segurança de Moscou em janeiro de 2021 depois de retornar da Alemanha, onde havia se recuperado de uma tentativa de envenenamento.

"Em 16 de fevereiro de 2024, no centro penitenciário N°3, o prisioneiro Navalni passou mal após uma caminhada as causas da morte estão sendo determinadas", afirmou o serviço penitenciário em um comunicado. "Todas as medidas de reanimação necessárias foram tomadas, o que não levou a resultados positivos. Os médicos da ambulância confirmaram a morte do condenado."