No Egito, Lula diz que vai pela criação de uma unidade de valor comum nas transações dos Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira que trabalhará para a criação de uma alternativa ao dólar nas relações comerciais e de investimentos dos Brics. Ele deu a declaração no Egito, um dos novos integrantes do bloco, ao lado do presidente do país, Abdel Fatah Al-Sisi.

"Atuaremos pela criação de unidade de valor comum nas transações comerciais e de investimentos dos Brics como forma de contornar a dependência mundial de uma única moeda", afirmou o presidente brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Essa não é a primeira vez que Lula menciona uma moeda comum dos Brics. Em agosto do ano passado, após reunião do bloco na África do Sul, ele havia confirmado a intenção do grupo de criar esse mecanismo.