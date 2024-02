Lula visita Egito para discutir Brics e guerra em Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com seu homólogo egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, no Cairo, nesta quinta-feira (15), para discussões que abrangem o grupo Brics e a guerra Israel-Hamas em Gaza.

Lula, em sua segunda viagem ao Egito e a primeira no atual mandato, deverá participar de uma reunião da Liga Árabe para discutir a situação na Faixa de Gaza, devastada por mais de quatro meses de guerra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente deve fazer um discurso no encontro, segundo o comunicado do gabinete do secretário-geral do bloco, Ahmed Aboul Gheit.