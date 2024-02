EUA diz ter interceptado armas do Irã destinadas ao Iêmen

Os Estados Unidos "apreenderam armas convencionais e outras armas letais do Irã destinadas às regiões do Iêmen controladas pelos huthis, a bordo de um navio no Mar da Arábia, em 28 de janeiro", informou o Comando Central dos EUA (Centcom), em uma mensagem na rede social X.

O Exército dos Estados Unidos afirmou, nesta quinta-feira (15), que interceptou um carregamento de armas do Irã em janeiro destinado aos rebeldes huthis do Iêmen, que intensificam os ataques a navios no Mar Vermelho.

"É um novo exemplo da atividade mal intencionada do Irã na região", disse o comandante do Centcom, Michael Erik Kurilla, afirmando que o fornecimento de armas aos rebeldes huthis é uma "violação direta do direito internacional" e prejudica "a segurança da navegação internacional e a livre circulação de mercadorias".

Desde meados de novembro, os rebeldes huthis, que contam com o apoio do Irã, têm aumentado os ataques contra navios que transitam no Mar Vermelho e no Golfo de Áden e que consideram ligados a Israel.

Os huthis afirmam estar agindo em "solidariedade" com os palestinos na Faixa de Gaza, onde Israel está em guerra com o movimento islamista Hamas.

bur-saa/pc/zm/aa