Escolas romenas relembram Holocausto, um período silenciado de seu passado

Gabriela Obodariu, professora de História em Focsani, no leste da Romênia, aplaude esta iniciativa do governo, em vigor desde setembro, frente ao "ressurgimento de movimentos antissemitas e neofascistas" na Europa.

A Romênia, que dizimou sua comunidade judaica, agora ensina em suas escolas de Ensino Médio sobre o "terror" do Holocausto, um período que por muito tempo foi silenciado neste país do leste europeu.

Segundo o pesquisador Mihai Dinu Gheorghiu, é "como uma vacina", uma vez que estes cursos "estimulam a produção de anticorpos nos jovens contra o perigoso vírus do antissemitismo".

Na última década, o país registrou um aumento dos incidentes contra judeus. Foram 51 atos deste tipo em 2022, contra seis em 2012, segundo a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com uma pesquisa realizada no final de 2023 pelo centro Elie Wiesel com cerca de 1.300 pessoas, mais da metade desaprovou a decisão de integrar esta parte da História nos programas escolares. E apenas 11% afirmaram desconhecer o papel da Romênia no Holocausto.