China e Taiwan se acusam mutuamente por incidente marítimo que matou dois chineses

A China e Taiwan se acusaram mutuamente por um incidente em que dois cidadãos chineses se afogaram enquanto eram perseguidos pela Guarda Costeira taiwanesa, que afirmou ser uma ação contra a pesca ilegal.

O barco chinês virou perto das Ilhas Kinmen e dois de seus quatro tripulantes se afogaram, de acordo com relatos de ambos os lados.

O porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, Zhu Fenglian, disse que os mortos eram pescadores e expressou "forte condenação" do incidente, que "minou a boa vontade mútua entre compatriotas de ambos os lados do Estreito de Taiwan".