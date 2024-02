Alemanha supera o Japão como terceira maior economia mundial

Destinada há algumas décadas a tornar-se a maior economia do planeta, o Japão foi rebaixado para o quarto lugar e vê sua posição ameaçada pelo crescimento vertiginoso da nação de maior população do mundo, a Índia.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 1,9% em 2023, mas o país foi superado pela Alemanha como terceira maior economia mundial devido à expressiva desvalorização do iene, segundo os dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

Mas a desvalorização significativa do iene, de mais de 18% em relação ao dólar nos últimos dois anos, levou o PIB nominal do país a 4,2 trilhões de dólares, abaixo dos US$ 4,5 trilhões da Alemanha.

A queda da moeda nipônica é consequência da decisão do Banco Central do Japão de manter as taxas de juros negativos para estimular os preços, enquanto outros países elevaram as taxas para combater a inflação.

"A superação (...) em dólares segue muito o colapso recente do iene. O PIB real do Japão supera o da Alemanha desde 2019", declarou à AFP Brian Coulton, economista da Fitch Ratings.

Potência exportadora como o Japão, a Alemanha enfrenta a reduzida demanda externa, o aumento do preço da energia para sua indústria e as elevadas taxas de juros impostas pelo Banco Central Europeu para frear a inflação.

O Japão também depende em grande medida de seu comércio exterior, em particular das exportações de carros, mas o iene desvalorizado deixou os produtos do país mais baratos nos outros países e ajudou empresas como a Toyota em mercados considerados complicados, como a China.