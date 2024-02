Ucrânia reconhece situação 'extremamente complexa' na frente de batalha

O novo comandante das Forças Armadas ucranianas, general Oleksandr Sirski, reconheceu nesta quarta-feira (14), após uma visita à linha de frente, que a situação é "extremamente complexa" e que a Ucrânia não tem os homens e as armas necessárias para enfrentar a invasão russa. Essas dificuldades podem ser exacerbadas se um novo pacote de ajuda dos EUA, crucial para o arsenal de Kiev, continuar bloqueado por divisões entre democratas e republicanos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os ocupantes russos continuam a aumentar seus esforços e superam em número" as forças ucranianas, disse o general Sirski no Telegram. "A situação operacional é extremamente complexa e estressante", acrescentou.

"Estamos fazendo todo o possível para impedir que o inimigo avance em nosso território e para manter nossas posições", enfatizou o novo comandante-chefe, reconhecendo que suas forças estão lutando para conter os múltiplos ataques russos no leste. No entanto, o governo ucraniano continua causando estragos na frota russa no Mar Negro, como aconteceu nesta quarta-feira, quando anunciou a destruição de outro navio de guerra. Na frente terrestre, a meta de recapturar os quase 20% do território ucraniano ocupado pelas forças russas ainda parece muito distante. Syrsky, há muito tempo comandante das operações militares de Kiev no leste, foi promovido a chefe do Exército na semana passada, com o presidente Volodimir Zelensky exigindo "mudanças" após o fracasso da contraofensiva ucraniana em meados de 2023. Em sua primeira visita à linha de frente como comandante-chefe, o general foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, e passou pelas cidades de Avdiivka e Kupiansk, dois dos pontos críticos. "Estamos tomando todas as medidas possíveis para minimizar nossas perdas", disse ele. Desde outubro, as forças russas vêm realizando ataques maciços e bombardeios para conquistar Avdiivka, uma cidade industrial em grande parte destruída.

A posição dos defensores ucranianos tem se deteriorado desde janeiro e o prefeito da cidade, Vitaly Barabach, falou recentemente de uma situação "crítica" em alguns bairros. Por outro lado, no Mar Negro, onde a Ucrânia conseguiu, em 2023, empurrar para trás a poderosa frota russa com a ajuda de mísseis e drones, Kiev anunciou nesta quarta-feira a destruição de outro navio inimigo. "As Forças Armadas ucranianas, com unidades de inteligência militar, destruíram um grande navio de desembarque, o 'Caesar Kunikov'", disse o Estado-Maior do Exército em seu canal Telegram.

O Departamento de Inteligência Militar da Ucrânia (GUR) explicou que havia usado drones navais Magura V5 para destruir o navio ao longo da cidade de Alupka, na costa do Mar Negro, causando "buracos críticos" que levaram ao seu afundamento. De acordo com os militares ucranianos, desde o início da guerra, há dois anos, 24 navios e um submarino foram "desativados", o que representaria um terço dos navios russos no Mar Negro. A Rússia raramente reconhece suas perdas e, nesta quarta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, se recusou a comentar as alegações ucranianas.