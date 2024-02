Sisi recebe Erdogan em sua primeira visita ao Egito em mais de dez anos

O presidente egípcio Abdel Fattah Al Sisi recebeu nesta quarta-feira seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan no Cairo, em uma visita que marca a reconciliação dos dois países, após mais de uma década.

Egito e Turquia cortaram relações em 2013 após Sisi, então ministro da Defesa, derrubar o presidente islamista Mohamed Mursi, aliado da Turquia e membro do movimento Irmandade Muçulmana.

Acompanhados por suas esposas, eles trocaram apertos de mãos quando o líder turco desembarcou do avião. Em seguida, celebrariam "uma cúpula bilateral" no Palácio Presidencial do Cairo, segundo a imprensa egípcia.