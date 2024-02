Naufrágio na costa do Panamá deixa migrantes mortos

O canal panamenho TVN afirmou na rede social X que "de forma extraoficial soube-se que na embarcação viajavam cerca de 25 pessoas, das quais quatro foram encontradas sem vida e cerca de 14 permanecem em terra firme", mas essa versão não foi confirmada pelas autoridades.

"Ainda não temos informações sobre sobreviventes nem nacionalidade, eles estão atualmente na operação", disse uma porta-voz do Senafront à AFP.

"Também não temos a certeza de quantas pessoas estavam na embarcação, porque é um processo ilegal, um tráfico de seres humanos, que é um crime", acrescentou.

O Panamá é um país de passagem para milhares de migrantes da América do Sul que seguem em direção aos Estados Unidos. A grande maioria entra no país cruzando a pé a floresta de Darién a partir da Colômbia, para depois continuar a viagem pela América Central e México.

"Estão sendo feitas as coordenações adequadas com as autoridades do Ministério Público e de migração para recuperar os corpos, resgatar sobreviventes e perseguir os traficantes", afirmou o Senafront, que também não indicou de onde o barco partiu.

Acrescentou que a área do naufrágio, próxima à fronteira com a Colômbia, "é muito complexa para a navegação devido às fortes ondas causadas pelas correntes e ventos".