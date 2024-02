Nadal não garante presença no ATP 250 de Doha e já pensa em Indian Wells

O tenista espanhol Rafael Nadal, afastado das quadras desde seu breve retorno no início do ano em Brisbane (Austrália), deixou em aberto sua participação no ATP 250 de Doha.

"Para Doha chego muito em cima. Tive algumas dores nestas últimas semanas e estou um pouco no limite", afirmou Nadal em um trecho de uma entrevista ao canal La Sexta que será exibida nesta quarta-feira (14), publicado pelo portal Relevo.

"Neste ponto, sinto dor em cada golpe. Cada lesão é um retrocesso não só na parte técnica como também na parte física, além do aspecto mental", afirmou o tenista, que vê mais chances de participar do Masters 1000 de Indian Wells, de 6 a 17 de março.