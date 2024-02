McLaren apresenta carro para temporada 2024 da F1

A McLaren apresentou nesta quarta-feira (14) o MCL38, seu novo carro para a temporada 2024 da Fórmula 1, com o qual pretende se manter entre as melhores equipes do grid, a exemplo do que mostrou no segundo semestre do ano passado.

"O time fez um bom trabalho durante o inverno e confiamos na nossa capacidade de sermos competitivos, apesar de ainda faltarem algumas coisas para fazer antes do início da temporada", admitiu o diretor da equipe, Andrea Stella.

Stella pareceu mais confiante este ano do que quando chegou à McLaren, em 2023, e apresentou um carro imaginando um início de temporada complicado.