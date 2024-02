López Obrador critica processo de impeachment contra secretário de Segurança dos EUA

O procedimento, aprovado por uma estreita maioria de legisladores republicanos, é o primeiro a ser instaurado em 150 anos contra um membro de alto escalão do gabinete do presidente. O único precedente ocorreu em 1876 com o secretário de Guerra William Belknap.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta quarta-feira (14) o processo de impeachment que a Câmara Baixa dos Estados Unidos abriu contra o secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, culpando-o pela crise migratória na fronteira entre as duas nações.

"A aprovação do Senado ainda está pendente, mas isso é propaganda porque ele não é culpado", acrescentou López Obrador, que considerou que a acusação tem conotações eleitorais.

"Temos que entender que estamos em uma campanha, em época de campanha nos Estados Unidos e no México, e por isso as coisas são exageradas", disse o líder esquerdista.

A questão da migração é um tema fundamental para as eleições presidenciais dos EUA a serem realizadas em novembro. O México, por sua vez, também elegerá um novo presidente em junho.

A Câmara dos Representantes, onde a oposição republicana tem mais votos, acusou formalmente Mayorkas de não aplicar a lei de imigração e de ter "violado a confiança pública".

As chances de sucesso no Senado dos EUA, no entanto, são próximas de zero, dada a maioria, ainda que estreita, dos democratas.

A migração irregular, que os republicanos denunciam como uma "invasão", é um problema latente: somente em dezembro, migrantes ou solicitantes de asilo foram interceptados 302.000 vezes na fronteira com o México.