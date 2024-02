Espanha e Irlanda pedem à UE que investigue se Israel respeita DH em Gaza

Espanha e Irlanda solicitaram à Comissão Europeia que investigue de forma "urgente" se Israel está respeitando os Direitos Humanos em Gaza, anunciou nesta quarta-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

Os dois países apresentaram o pedido "diante da situação insustentável em Gaza e com o risco de uma catástrofe humanitária ainda maior pela ampliação da operação militar israelense em Rafah", no sul da Faixa, onde centenas de milhares de moradores de Gaza estão refugiados, afirma um comunicado do governo espanhol.