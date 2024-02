Discussões em Gaza prosseguem em meio a tensão crescente entre Israel e Líbano

Os ataques se concentraram nas cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul, junto à fronteira fechada com o Egito, que se tornou o último refúgio para 1,4 milhão de palestinos, segundo a ONU, a grande maioria deslocada pela guerra e vivendo em condições extremas.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, 103 pessoas morreram em bombardeios israelenses nas últimas 24 horas no território palestino sitiado, destruído por mais de quatro meses de guerra.

Os mediadores internacionais intensificaram nesta quarta-feira (14) seus esforços para obter uma trégua em Gaza entre o movimento islamita Hamas e Israel, que também enfrenta uma tensão crescente em sua fronteira com o Líbano.

Desde ontem, o Egito recebeu representantes dos Estados Unidos, principal apoiador de Israel, e do Catar, onde vive o líder do Hamas. O objetivo é obter uma trégua que inclua a libertação dos reféns sequestrados em Gaza em 7 de outubro, durante um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino em território israelense.

O chefe do serviço secreto israelense (Mossad), David Barnea, participou ontem das conversas com o diretor da CIA, William Burns, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahman Al-Thani, e autoridades egípcias, informou a emissora AlQahera News, próxima da inteligência egípcia.

Uma delegação do Hamas deve viajar ao Cairo, segundo uma fonte do movimento palestino, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

Na Cisjordânia, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina e do partido Fatah, rival do Hamas, instou o movimento islamista no poder em Gaza a "fechar rapidamente" um acordo que permitiria a libertação de prisioneiros palestinos e evitaria "consequências catastróficas".

O conflito em Gaza reacendeu a tensão entre Israel e o Líbano. O Exército israelense anunciou hoje "uma série de incursões no Líbano" de seus aviões de combate.

O Exército anunciou ter atacado "posições terroristas do Hezbollah" em cidades do sul do Líbano, o que deixou quatro mortos, incluindo três civis da mesma família e um combatente islamista, segundo a Agência Nacional de Informação (ANI, oficial).