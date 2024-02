Cuba retoma relações diplomáticas com Coreia do Sul após 65 anos

"No dia 14 de fevereiro de 2024, foram estabelecidas as relações diplomáticas e consulares entre a República de Cuba e a República da Coreia", disse a chancelaria cubana em um comunicado sucinto.

Coreia do Sul e Cuba, aliada da comunista Coreia do Norte, restabeleceram nesta quarta-feira (14) suas relações diplomáticas, rompidas desde 1959, informou o Ministério das Relações Exteriores da ilha caribenha.

Coreia do Sul e Cuba haviam estabelecido relações diplomáticas em 1949, mas estas foram rompidas em 1959, após o triunfo da Revolução Cubana, segundo publicou nesta quarta a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

A Coreia do Sul, décima maior economia do mundo, era o único país asiático com o qual Cuba não mantinha vínculos diplomáticos. Contudo, existe uma importante relação comercial entre ambos, segundo o estudo "Centralidade da Ásia para Cuba", publicado em 2021 por um centro de pesquisa da ilha.

Ambas as nações mantêm laços em setores como indústria automobilística, de eletrodomésticos e telefones celulares. Desde 2005, há uma representação permanente do escritório de promoção de investimento comercial da Coreia do Sul em Havana.

De acordo com o estudo de 2021, de autoria do Centro de Pesquisa de Política Internacional, a seguradora de comércio exterior RC Kusure concedeu a Cuba uma linha de crédito de 70 milhões de dólares (R$ 248,5 milhões).

Já em relação à Coreia do Norte, que tem relações tensas com Seul, Cuba mantém laços políticos estreitos desde a década de 1960, em plena Guerra Fria.

No entanto, Havana sempre defendeu uma solução negociada para a crise entre as duas Coreias, divididas ao final da Segunda Guerra Mundial e envolvidas em um conflito há mais de seis décadas.