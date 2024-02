Comunicado do Business Wire :Prodapt

A Prodapt, a maior empresa especializada e de mais rápido crescimento no setor de Conectividade, anunciou hoje a nomeação do líder sênior do setor, Manish Vyas, como diretor executivo do conselho administrativo.

Após um impressionante período de 23 anos na Tech Mahindra, Manish Vyas deixou uma marca indelével como presidente de negócios de Comunicações, mídia e entretenimento (CME), além das funções de liderança que assumiu como CEO de Serviços de rede e unidades de Terceirização de processos de negócios (BPO). Além disso, como COO de negócios estratégicos como Design de experiência e Engenharia digital, Manish forneceu mentoria e orientação estratégica para impulsionar o crescimento mais significativo do setor. Sua liderança visionária foi fundamental para o crescimento exponencial da receita da Tech Mahindra, de US$ 150 milhões para aproximadamente US$ 6,5 bilhões. Notavelmente, ele foi fundamental na expansão significativa do negócio de Comunicações e mídia, alcançando marcos extraordinários de receita e EBITDA.

Na Prodapt, Manish orientará a equipe de liderança na condução de iniciativas estratégicas, reforçando a posição da empresa na vanguarda da indústria e impulsionando ainda mais sua trajetória de crescimento. Com uma experiência abrangente que engloba TI, processos de negócios, serviços de rede, integração de sistemas, consultoria e terceirização de grandes negócios, Manish traz uma vasta experiência no fornecimento de soluções inovadoras para alcançar objetivos fundamentais para os clientes.

"Estou entusiasmado por Manish se juntar à equipe Prodapt. Com seu histórico excepcional como líder visionário, Manish traz pensamento estratégico e soluções inovadoras que guiaram com sucesso vários provedores globais de serviços de comunicação e grandes empresas de tecnologia em suas transformações digitais. Sua chegada à Prodapt ocorre em um momento crucial, à medida que avançamos em direção aos nossos planos de alcançar US$ 1 bilhão em receitas", afirmou Vedant Jhaver, fundador e presidente da Prodapt.

"Estou animado para ingressar no conselho e na equipe de liderança da Prodapt, onde poderei fazer o que mais gosto: resolver os problemas dos clientes em grande escala por meio da inovação e da tecnologia. Na Prodapt, vamos abalar o status quo, aproveitando a IA e a tecnologia emergente, ao mesmo tempo que priorizamos as pessoas e o nosso planeta. Compartilho plenamente da visão de Vedant de tornar a Prodapt uma potência tecnológica reconhecida mundialmente, resolvendo problemas significativos com soluções de ponta. Isso é algo que me enche de entusiasmo, e estou pronto para contribuir com minha experiência e paixão para tornar o futuro da Prodapt ainda mais brilhante", disse Manish Vyas.

Dando as boas-vindas a Manish à Prodapt, o CEO Harsha Kumar disse: "A experiência no setor e a abordagem centrada nas pessoas de Manish estão em sintonia com as da nossa equipe de liderança e se alinham perfeitamente com nossa missão e valores. Estou muito entusiasmado com essa parceria para escrevermos juntos os próximos capítulos do nosso crescimento."

Vyas possui um impressionante pedigree acadêmico, incluindo um diploma de Administração do renomado Narsee Monjee Institute of Management Studies em Mumbai, Índia, bem como formação em Engenharia eletrônica na RCOEM em Nagpur, Índia, e títulos acadêmicos na área de negócios de instituições líderes como Harvard Business School, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Universidade Yale.