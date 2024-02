Comunicado do Business Wire :American Express Company

American Express To Open Largest Centurion Lounge at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (Photo: Business Wire)

Em 14 de fevereiro, a American Express (NYSE: AXP) inaugurará um novo Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL) , o aeroporto mais movimentado do mundo. Com quase 26.000 pés quadrados, é o maior lounge da rede Centurion Lounge . O lounge apresenta um menu com inspiração local assinado pela chef Deborah VanTrece, de Atlanta, várias opções de assentos para os passageiros relaxarem antes do seu voo, terraços externos com vista para o campo de aviação, e The Reserve by American Express, um bar de whiskey feito sob medida que servirá coquetéis exclusivos criados por Jim Meehan, mixologista da Centurion, junto com uma seleção de whiskeys americanos clássicos e novos 1 . O novo Centurion Lounge está localizado no Saguão E, perto do portão E11.

"O novo Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson atenderá os passageiros em um dos aeroportos mais visitados pelos titulares dos nossos cartões", afirmou Audrey Hendley, presidente da American Express Travel. "O lounge apresenta comodidades que sabemos que os passageiros gostam, como terraços externos e muito espaço para relaxar, junto com toques locais nos menus e no design, os quais os passageiros lembrarão muito depois da sua viagem".

Arte e design inspirados na "cidade na floresta"O design é inspirado na reputação de Atlanta como a "cidade na floresta" e sua abundância de árvores, bem como na paixão dos titulares dos nossos cartões por bem-estar. A principal área com assentos apresenta uma oliveira de 50 anos de idade e uma escultura de luz personalizada de cerca de 3.850 pés quadrados que representa a copa da floresta, criando um espaço relaxante para os titulares dos cartões relaxarem antes dos voos. Além disso, os visitantes podem aproveitar vários terraços externos, pioneiros na rede Centurion Lounge. Essas áreas com paisagismo meticuloso são equipadas com aquecedores e ventiladores para uso durante o ano todo.

O lounge apresenta obras de arte comissionadas, criadas por artistas locais, incluindo uma interpretação nova e com textura do clássico cão de guarda da American Express, realizada por Lucha Rodríguez, e uma peça multimídia de larga escala criada por Michi Meko, inspirada na paisagem da Georgia. Além disso, um mural de 60 pés em formas abstratas semelhantes a folhas, pintado por Evan Blackwell Helgeson, se estende da área de jantar interior até o terraço exterior.

Culinária soul moderna e global curada pela chef local Deborah VanTreceA chef Deborah VanTrece, dona dos restaurantes locais em Atlanta Twisted Soul Cookhouse & Pours, Oreatha's At The Point e La Panarda, para os quais reservas podem ser feitas através do Resy, levará sua interpretação da culinária soul moderna e global ao lounge. Usando sabores e técnicas que ela descobriu viajando pelo mundo como comissária de bordo e aprimorados pelas tradições culinárias da sua própria família e ingredientes frescos e locais, o menu personalizado inclui biryani de feijão de cordas, coxas de frango grelhadas com za'atar e chimichurri de tomate verde, e salada soul com vinagrete de morango e pimenta. Além disso, o espaço contará com uma exclusiva estação de alimentos e bebidas com opções sem glúten e veganas, incluindo petiscos de proteínas, saladas, smoothies e shots de sucos para aumentar a imunidade.

"Atlanta se tornou um centro interessante de culturas e culinárias. Estou entusiasmada com a parceria com a American Express para levar alimentos que celebram essas tradições, junto com os melhores ingredientes do sul, ao Centurion Lounge no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson", afirmou a chef Deborah VanTrece. "Viajar inspirou minha abordagem como chefe e me sinto abençoada por, através dessa colaboração, conseguir compartilhar minha visão criativa pela culinária e hotelaria com viajantes de todo o mundo'.

O primeiro bar de whiskey da rede Centurion 1 Celebrando a rica história do whiskey americano, The Reserve by American Express é o primeiro bar dedicado ao whiskey em um Centurion Lounge. O menu de coquetéis, curado pelo premiado mixologista Jim Meehan, apresenta cinco coquetéis especializados criados com whiskey, incluindo o Drink a Peach com whiskey com sabor de pêssego e bitters, e Mayme, Tailored, que destaca o whiskey americano com ginger beer. Os passageiros também podem escolher entre mais de 20 whiskeys americanos clássicos e novos. O bar faz uma interpretação moderna de um clássico bar de whiskey, com acabamentos escuros e assentos em couro na cor caramelo, e se conecta a uma área externa. O lounge também apresenta um bar principal com estoque completo de bebidas, com 10 vinhos selecionados à dedo pelo sommelier e diretor de vinhos do Centurion Lounge, Anthony Giglio, um menu de coquetéis locais, incluindo opções sem álcool e bebidas exclusivas do Centurion Lounge.