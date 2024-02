Camboja pede a jovens que evitem atividades inapropriadas no Dia de São Valentim

As autoridades do Camboja fizeram um apelo aos jovens do país para que evitem "atividades inapropriadas" e o perigo de "perder a dignidade" no Dia de São Valentim (Dia dos Namorados).

A conservadora sociedade cambojana considera o dia como uma festa importada que ameaça as crenças budistas tradicionais do país, onde existe uma forte pressão sobre as mulheres para que evitem o sexo antes do casamento.

O Ministério da Educação publicou uma diretriz para as escolas públicas e particulares na qual pede a adoção de "medidas para evitar atividades inapropriadas no Dia de São Valentim".