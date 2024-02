Senado dos EUA aprova ajuda à Ucrânia, mas Câmara Baixa pode rejeitá-la

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (13) 60 bilhões de dólares (298 bilhões de reais na cotação atual) em financiamento para a Ucrânia, mas o projeto corre o risco de não ser aprovado pela Câmara dos Representantes, de maioria republicana, segundo o seu presidente Mike Johnson. O pacote de 95 bilhões de dólares (472 bilhões de reais) inclui financiamento para as Forças Armadas de Israel e para o seu aliado estratégico, Taiwan, mas a maior parte - 60 bilhões de dólares - ajudaria a Ucrânia a repor os esgotados fornecimentos de munições, armas e outras necessidades cruciais à medida que se inicia o terceiro ano de guerra. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O projeto de lei, que o Senado votou nesta madrugada e aprovou com apoio tanto dos democratas quanto dos republicanos, não inclui mudanças na política de imigração dos EUA. Exclui as reformas migratórias e foi aprovado por 70 votos a favor e 29 contra, com o apoio de vários republicanos.

Um texto anterior do Senado, que cobria tanto a fronteira como a ajuda externa, foi bloqueado por membros do próprio partido de Johnson, depois de este também ter prometido derrubá-lo na Câmara dos Representantes devido a preocupações de que não abordasse suficientemente as travessias ilegais de fronteira. "Os republicanos da Câmara foram muito claros desde o início das discussões que qualquer legislação suplementar de segurança nacional deve reconhecer que a segurança nacional começa na nossa própria fronteira", disse o presidente da Câmara dos Representantes em um comunicado. Johnson já havia declarado que o primeiro projeto de lei do Senado, que incluía algumas das restrições à imigração mais duras em décadas, mas que, segundo ele, não ia suficientemente longe, estaria "morto assim que chegasse" à sua câmara. A sua retórica correspondeu à do ex-presidente Donald Trump, que apelou energicamente à rejeição do projeto de lei enquanto se candidata novamente à Casa Branca e procura explorar a suposta fraqueza de Joe Biden na questão migratória. Apesar de meses de negociações bipartidárias sobre o projeto de lei de ajuda externa, os republicanos do Senado conseguiram bloquear o seu avanço.

"O Senado fez o certo na semana passada ao rejeitar a legislação Ucrânia-Taiwan-Gaza-Israel-Migração devido às suas disposições insuficientes em relação às fronteiras, e deveria ter voltado à mesa para alterar o projeto de lei atual com a finalidade de incluir disposições reais de segurança fronteiriça", disse Johnson. Sobre a questão, o líder republicano reforçou que "não tendo recebido quaisquer alterações na política de fronteiras do Senado, a Câmara terá que continuar trabalhando por sua própria vontade nestas questões importantes".

O impasse republicano sobre o projeto de lei surge em meio a uma falta de coesão dentro do partido e um aparente desejo de alguns de manter a questão da fronteira em aberto antes das eleições. A oposição de Johnson a esta medida de assistência à defesa da Ucrânia também o deixa desconectado do líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell. Antes de votação, no domingo, sobre o avanço do pacote de ajuda, McConnell, sem fazer menção a ele, instou seus colegas a rejeitarem a abordagem isolacionista de Trump e seus aliados de direita na Câmara, incentivando que pensassem sobre a mensagem que os Estados Unidos estariam enviando aos cidadãos se não apoiassem a Ucrânia contra a Rússia ou outras democracias ameaçadas.