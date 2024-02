PSG e Bayern, dois gigantes feridos, estreiam nas oitavas da Champions

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique iniciam nesta quarta-feira (14), contra Real Sociedad e Lazio, respectivamente, suas trajetórias na fase de mata-mata rumo ao título da Liga dos Campeões, objetivo comum destes dois gigantes do futebol europeu com o orgulho ferido, embora por circunstâncias diferentes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois de um início de 'era Luis Enrique' cheio de dificuldades, que até levou o PSG a temer por uma eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões, o atual campeão francês enfrenta com confiança estas oitavas de final de um torneio que sempre fugiu de suas mãos. A ambição do PSG de finalmente vencer a sua primeira Liga dos Campeões ruiu nas duas últimas edições com dolorosas eliminações contra Bayern de Munique e Real Madrid. Mas desta vez o Paris Saint-Germain não terá pela frente um 'grande' e a equipe do técnico Luis Enrique chega num grande momento: não perde desde a derrota em Milão no início de novembro. E desde que acabou a fase de grupos disputou dez jogos contando todas as competições, com oito vitórias e dois empates. A Real Sociedad vive uma situação contrária. A equipe não se parece mais com aquela do início da temporada que conseguiu vencer um grupo que incluía a Inter de Milão, atual vice-campeã continental. Desde que jogou em Milão, em meados de dezembro (0-0), o time basco disputou 12 jogos contando todas as competições, vencendo apenas quatro.

A Real Sociedad não é a máquina azeitada das temporadas anteriores e é uma equipe que tem dificuldade de balançar as redes adversárias: em metade dos últimos doze jogos não conseguiu marcar e fez apenas dois gols em dois jogos, embora também seja verdade que tem sofrido poucos gols e nesta temporada o time não perdeu um jogo por mais de um gol de diferença. Este período coincidiu com a praga de desfalques sofridos pela equipe do técnico Imanol Aguacil, sendo o principal deles o do seu capitão e artilheiro Mikel Oyarzabal, cuja presença no Parque dos Príncipes é dúvida.

No outro confronto desta quarta-feira, o Bayern Munique visita a Lazio, em Roma, depois da humilhação sofrida no último sábado em Leverkusen (3-0) contra o Bayer, que parece cada vez mais perto de acabar com a hegemonia do clube bávaro, vencedor das últimas onze Bundesligas. O Bayern, porém, mostrou ao longo da sua história que quanto mais ferido fica, mais perigoso se torna. Também nesta temporada: depois de ter sido eliminado no início de novembro por uma equipe da 3ª divisão, venceu o Dortmund por 4 a 0 no jogo seguinte e depois de ser humilhado pelo Eintracht (5-1) em dezembro emendou quatro vitórias consecutivas. E os alemães contam com Harry Kane, autor de 24 gols na Bundesliga e quatro na Liga dos Campeões, contra uma Lazio que tem feito uma temporada muito irregular e é 8ª da Serie A, longe da luta para repetir a presença na próxima Liga dos Campeões.