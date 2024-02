Indonésia dá início a eleições com ex-general favorito à presidência

Os indonésios começaram a votar nesta quarta-feira (14, noite de terça em Brasília) em uma eleição com o ex-general e ministro da Defesa Prabowo Subianto como favorito à presidência, apesar da preocupação com seu histórico em questões de direitos humanos.

As pesquisas mais recentes indicavam que Subianto, funcionário do alto escalão militar no declínio da ditadura de Suharto há 25 anos, obteria votos suficientes para evitar um segundo turno nas eleições presidenciais.

Em sua quinta eleição desde o fim desse regime em 1998, quase 205 milhões de pessoas estão convocadas a votar para escolher seu novo presidente e seus deputados e representantes locais.