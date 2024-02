Guerra causou danos ao patrimônio cultural da Ucrânia de US$ 3,5 bi

A guerra com a Rússia causou danos ao patrimônio cultural da Ucrânia no valor de US$ 3,5 bilhões (R$ 17,4 bilhões) e gerou perdas de receitas de US$ 19 bilhões (R$ 94,5 bilhões) no setor de entretenimento, arte e turismo, estimou a Unesco nesta terça-feira (13).

Em abril de 2023, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - com sede em Paris - havia estimado os danos em US$ 2,6 bilhões (R$ 12,9 bilhões) e as perdas no turismo, arte e entretenimento em US$ 14,6 bilhões (R$ 72,5 bilhões).

Para chegar a esses valores, a Unesco identificou cerca de 5.000 locais destruídos desde a invasão russa de fevereiro de 2022, dos quais 341 são locais culturais danificados.