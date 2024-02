Governo Lula demonstra preocupação com nova ofensiva em Gaza e reitera pedido por cessar-fogo

O governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, publicou nesta terça-feira uma nota em que demonstra preocupação do Brasil com o mais recente anúncio feito por autoridades israelenses de uma nova operação militar terrestre na Faixa de Gaza, na região de Rafah, fronteira com o Egito. Na publicação, o governo brasileiro reitera sua defesa pelo cessar-fogo e pela solução de dois Estados.

"O governo brasileiro recebe, com grande preocupação, o recente anúncio, por parte de autoridades israelenses, de preparação de nova operação militar terrestre em Gaza, desta vez no Sul, na região de Rafah, na fronteira com o Egito", diz a nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores. "Tal operação, se levada a cabo, terá como graves consequências, além de novas vítimas civis, um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos, como vem ocorrendo desde o início do conflito."

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), 19 cidadãos brasileiros e familiares ainda aguardam para sair da Faixa da Gaza, fugindo da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas.