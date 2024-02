Comunicado do Business Wire :The Technology Innovation Institute

O Instituto de Inovação em Tecnologia (TII), um dos principais centros globais de pesquisa científica e o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (ATRC) de Abu Dhabi, anunciou hoje o lançamento da 'Falcon Foundation'. A Falcon Foundation, sem fins lucrativos, dedica-se a promover o desenvolvimento de modelos de IA generativa de código aberto e a criar ecossistemas sustentáveis em torno de projetos de código aberto que aceleram o desenvolvimento tecnológico. Como membro fundador, a TII está se comprometendo a fornecer US$ 300 milhões para financiar esses projetos. O lançamento da Falcon Foundation ocorreu na prestigiada Cúpula dos Governos Mundiais (WGS) 2024 e marca um momento crítico na convocação da colaboração das partes interessadas para estabelecer modelos de governança transparentes e incentivar a troca de conhecimentos à medida que a IA continua a traçar um caminho de crescimento implacável. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Iniciando com os poderosos modelos de IA Falcon desenvolvidos internamente pelo TII, a Fundação convocará partes interessadas, desenvolvedores, acadêmicos e setores, como também indivíduos, e ajudará a realizar o poder da tomada de decisão cooperativa entre os contribuintes. A Fundação acelerará a democratização da IA com a ajuda de notáveis Embaixadores da Falcon Foundation - eminentes professores de IA em universidades ao redor do mundo, bem como importantes atores do setor no campo da IA.

A Fundação apoia a personalização dos modelos Falcon para atender a indústrias ou setores específicos. Ao possibilitar recursos de computação aberta para a pesquisa e o desenvolvimento contínuos do Falcon AI, a Fundação fornecerá um ecossistema robusto para garantir a adaptabilidade dos modelos em um amplo espectro de aplicativos e contextos. Comentando o anúncio, Sua Excelência Faisal Al Bannai, secretário-geral da ATRC, disse: "Em um mundo em que a IA continua avançando em um ritmo sem precedentes, iniciativas como a Falcon Foundation desempenham um papel crucial na condução da trajetória do desenvolvimento da IA em direção a uma maior transparência e acessibilidade." O Dr. Ray O. Johnson, CEO da TII, declarou: "Temos o compromisso de promover a transparência e a colaboração em IA. Estendendo o espírito colaborativo dos Emirados Árabes Unidos para o desenvolvimento da IA, estabelecemos novos padrões de abertura e incentivamos todas as outras entidades que apoiam o código aberto no mundo inteiro a se juntarem a nós." Os beneficiários da Fundação abrangerão todas as entidades que trabalham com e defendem uma IA responsável de código aberto. Ao minimizar a dependência de fornecedores externos, a Falcon Foundation garante continuidade nos negócios por meio da habilitação de escolhas tecnológicas independentes. Como uma organização aberta a todos e a cada parte interessada comprometida com o código aberto, a Fundação aproveitará as melhores práticas globais como parte de seu arcabouço regulatório e legal para inteligência artificial. O compromisso da Falcon Foundation com o open-sourcing e a inovação em IA reflete uma abordagem com visão progressista que ajuda Abu Dhabi e os Emirados Árabes Unidos a dar um salto para um futuro impulsionado pela tecnologia e apoia a comunidade global na coleta de colaborações entre setores para avanços seminais em IA. Fonte:AETOSWire

